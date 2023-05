The Weeknd ändert seinen Namen auf Instagram und Twitter!

Was hat es damit auf sich? Der kanadische R&B-Sänger The Weeknd (33) hat sich mit seinen Megahits wie "Blinding Lights", "Call Out My Name" und "Can’t Feel My Face" weltweit einen Namen gemacht. Auch auf den sozialen Netzwerken bewegt der Songwriter ein Millionenpublikum. Vor Kurzem verkündete der Musiker, dass er wohl künftig seinen Künstlernamen gegen seinen bürgerlichen Namen eintauschen will. Jetzt hat The Weeknd seinen Namen auf Instagram und Twitter geändert!

Der "The Hills"-Interpret änderte seinen User-Namen auf gleich zwei seiner Social-Media-Kanäle. Auf Instagram und Twitter heißt der Künstler von nun an nicht mehr TheWeeknd, sondern Abel Tesfaye – sein Geburtsname. Bereits im April hatte der Ex von Sängerin Selena Gomez (30) seine Fans in einem Tweet gefragt, ob er seinen Künstlernamen ablegen sollte. Die Reaktion seiner Community fiel dabei zwiegespalten aus.

Im März releaste der "Die For You"-Sänger jedenfalls noch unter seinem vertrauten Künstlernamen sein neues Album "Live at SoFi Stadium". Allerdings berichtete er in einem Talk über die im nächsten Monat erscheinende Serie "The Idol" gegenüber W Magazine: "Das wird vermutlich mein letztes Hurra als The Weeknd sein."

Getty Images Sänger The Weeknd beim Super Bowl

Getty Images The Weeknd im November 2022

Getty Images The Weeknd bei den 2021 Billboard Music Awards

