Das Urteil folgt: Danny Mastersons Verhandlung ist beendet

Danny Masterson (47) sieht seinem Urteil entgegen. Der Schauspieler musste sich zuletzt ein weiteres Mal vor Gericht verantworten, weil ihm mehrere Frauen Belästigung und sogar Vergewaltigung vorgeworfen hatten. Im ersten Prozess konnte die Jury sich nicht auf ein Urteil einigen, weshalb er neu aufgerollt wurde. Die zweite Runde geht jetzt zu Ende. Als Nächstes wird Danny nun in den kommenden Tagen das Urteil der Jury verkündet.

Nach Informationen von The Wrap sollen die Staatsanwälte am Dienstag ihre Schlussplädoyers gehalten haben. Diese konzentrierten sich wohl vor allem auf den Aspekt, dass bei den mutmaßlichen Vergewaltigungen auch Drogen im Spiel gewesen waren. Dazu wurden auch Experten gehört, um Zeugenaussagen zu untermauern. Jetzt sollen die Geschworenen am Mittwoch mit der Beratung des Juryurteils beginnen. Noch ist aber nicht klar, wie lange das dauert und ob es diesmal ein Ergebnis geben wird.

Der Vorwurf, Danny habe die Frauen unter Drogen gesetzt, ist erst in der zweiten Verhandlung aufgekommen. Im Gerichtssaal saßen neben den drei anonymen Klägerinnen auch die namentlich bekannte Kathleen Jenkins. Sie warf dem "The Ranch"-Darsteller ebenfalls vor, sie im Jahr 2000 auf einer Party unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Kathleen kam als neue Zeugin hinzu.

Danny Masterson, Schauspieler

Danny Masterson vor dem Gericht in Los Angeles, April 2023

Danny Masterson im Juni 2015

