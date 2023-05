Entblößt? Salma Hayeks Bademantel verrutscht beim Tänzchen

Salma Hayeks (56) Freude ließ sie wohl alles vergessen. Auf den roten Teppichen der Welt verzaubert die Schauspielerin meist, indem sie ihre sexy Kurven in hautenge Kleider verpackt. Egal ob bei den Oscars oder anderen Events – ihr Dekolleté ist schon fast legendär. Doch jetzt passierte der gebürtigen Mexikanerin ein unerwarteter Fail: Bei einem Freudentänzchen verrutschte Salmas Bademantel und gab tiefe Einblicke.

Auf Instagram durfte Salma einen neuen Meilenstein bezüglich ihrer Followerzahl feiern. Sie knackte nämlich die 24-Millionen-Marke. "24 Millionen Follower, 24 Millionen Gründe zum Lächeln. Danke euch allen, dass ihr mich bei dieser wilden Fahrt begleitet", schrieb sie stolz zu einem Video, in dem sie im Bademantel einen Freudentanz hinlegte. Während die 56-Jährige ihre Hüften zu Latino-Rythmen schwang, machte sich der Bademantel selbstständig. Er verrutschte an ihrer Brust und im Schritt – was dabei zum Vorschein kam, verpixelte sie. Die unfreiwillige Entblößung schien sie aber gar nicht zu stören.

Ähnlich wild hatte Salma auch schon den Geburtstag ihres Kumpels Channing Tatum gefeiert. Der Magic Mike-Star war 43 geworden und hatte dazu zusammen mit seiner Kollegin posiert. Während sie aber voll angezogen war, hatte er nur eine Unterhose an, die den Blick auf sein Sixpack freigab. "Diejenigen von uns, die nicht täglich Sport machen, haben ihre Klamotten anbehalten", hatte Salma gewitzelt.

Anzeige

Getty Images Salma Hayek bei den Oscars im März 2023

Anzeige

Getty Images Salma Hayek bei den Golden Globe Awards 2023

Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek und Channing Tatum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de