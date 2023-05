Hat Justin Bieber seine Mama Pattie am Muttertag vergessen?

Justin Bieber ist etwas spät dran! Der "Baby"-Interpret hatte zwei Jahre nach der dramatischen Trennung 2016 wieder zu seiner Partnerin Hailey Bieber (26) gefunden und sie noch im selben Jahr geheiratet. Mehr als ein Jahr nach der offiziellen Trauung folgte schließlich die Hochzeitsfeier. Die Mutter des Sängers Pattie Mallette (48) liebt das Model bereits wie eine eigene Tochter. Doch am Wochenende hatte der 29-Jährige wohl andere Sorgen, als seine Mama zu ehren: Justin versäumte es, Pattie zum Muttertag zu gratulieren!

"Entschuldige den späten Post", schreibt er zwei Tage nach dem Muttertag auf Instagram. Nachträglich feiert er Pattie mit einem alten Paparazzifoto der beiden, das er in seiner Story postet. Darauf nimmt der Sänger sie in den Arm und drückt sie fest an sich. Justin erklärt: "Ich war nicht an meinem Handy. Das hier geht an dich, Pattie Mallette: Ich liebe dich, Mama." Diese nimmt ihm die Verspätung wohl nicht übel, teilt den Beitrag in ihrer eigenen Story und antwortet: "Danke, Liebling. Ich liebe dich, Justin".

Pattie hatte im Netz bereits deutlich gemacht, wie stolz sie auf ihren Sohn sei. "Ich bin so stolz auf den unglaublichen jungen Mann, zu dem du wirst. […] Ich bewundere deinen Charakter und deine Integrität. […] Du bist so lustig, dass ich selbst in deiner Abwesenheit laut vor mich hin lachen muss, weil mir etwas in den Sinn kommt, was du gesagt oder getan hast", hatte sie geschwärmt.

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Pattie Mallette, Mutter von Justin Bieber

Getty Images Justin Bieber auf der Met Gala im September 2021

