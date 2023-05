John Cena gesteht: Er ist körperlich nicht fit genug für WWE

John Cena (46) gilt als einer der größten Wrestler aller Zeiten. Jahrelang war er im WWE-Ring gestanden und hatte ein Match nach dem anderen gewonnen. Doch in den vergangenen Jahren zog er sich immer mehr aus dem Sport zurück und konzentrierte sich stattdessen vermehrt auf seine Karriere in Hollywood, wo er beispielsweise in The Suicide Squad mitwirkte. Sein letztes großes Match kämpfte er bereits 2017. Nun gesteht der Tausendsassa: Sein Rückzug aus der WWE war nicht ganz freiwillig!

Gegenüber Busted Radio verrät John, dass sein Körper zu kaputt ist, um den Sport weiter auszuüben. "Das ist der Preis, den ich jetzt zahle. Ich wünschte, ich wäre immer noch jeden Tag in der WWE. Aber mein Körper kann es nicht mehr", berichtet er. Weil er seinen Fans keine schlechte Version von sich bieten wolle, steige der Wrestler nicht mehr in den Ring.

Johns letzter Kampf war auch alles andere als erfolgreich gewesen: In diesem Jahr war er noch einmal bei WrestleMania angetreten und hatte bereits nach elf Minuten gegen Austin Theory verloren. Die Fans beschwerten sich danach, dass ihr Idol kaum Aktionen gezeigt hatte und nicht wirklich mit dem Herzen dabei gewesen sei. Bereits sein Einlauf in die Halle hatte schmerzhaft gewirkt.

Getty Images John Cena im Mai 2023 in New York

Getty Images Austin Theory und John Cena im April 2023 bei WrestleMania

