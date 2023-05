König Juan Carlos soll 1977 Minderjährige geschwängert haben

Ist da wirklich etwas dran? König Juan Carlos (85) hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für zahlreiche Negativschlagzeilen gesorgt. Das einstige spanische Oberhaupt soll nicht nur zahlreiche Affären gehabt haben, sondern auch in diverse Finanzskandale verwickelt gewesen sein. Sein turbulentes Leben wurde jetzt in einer Dokumentation verfilmt – und dabei kommt eine unglaublich tragische Geschichte über Juan Carlos an die Öffentlichkeit!

Wie Bunte berichtet, handelt die zweite Folge der Dokumentation von den Frauengeschichten des Skandal-Königs. Eine seiner Geliebten soll die spanische Schauspielerin Sandra Mozarowsky gewesen sein. Laut Javier Bleda kursierten "Gerüchte, dass das Mädchen schwanger war. Angeblich von Juan Carlos." Der Investigativ-Journalist berichtet weiter, dass sie minderjährig gewesen sei und eine Abtreibung geplant worden sei. "Anfangs hatte sie dem zugestimmt, bis sie anfing, das Baby zu spüren. Sie war im fünften Monat, als sie [1977] starb", erklärt er weiter. "Sie soll beim Blumengießen vom Balkon gefallen sein. Aber es gab auch die Vermutung, dass jemand sie geschubst haben könnte. […] Irgendetwas war bei ihrem Tod faul", macht Javier klar.

Erst vor wenigen Monaten musste sich Juan Carlos vor Gericht verantworten. Wie Bild berichtete, beschuldigte ihn seine Ex-Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (59), sie überwacht und ihr Gewalt angedroht zu haben. In einer rund fünfstündigen Verhandlung habe man darüber diskutiert, ob Juan Carlos Immunität genieße oder nicht. Zu einem Entschluss seien die Richter jedoch nicht gekommen.

Anzeige

Getty Images König Juan Carlos, Mai 2022

Anzeige

Getty Images König Juan Carlos, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Juan Carlos im Juli 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de