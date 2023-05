Nanu? Herzogin Meghan ist ohne Verlobungsring unterwegs!

Was ist da los? Im November 2017 hatten Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) ihre Verlobung bekannt gegeben. Während des öffentlichen Auftritts waren alle Augen auf die Schauspielerin gerichtet, die an ihrem Finger einen funkelnden Klunker mit drei Diamanten getragen hatte. Nach ihrer Verlobung ließ die Duchess of Sussex den Ring zwar ändern – doch jetzt scheint etwas nicht zu stimmen, denn: Meghan war ohne ihren Verlobungsring unterwegs!

Während sie am Dienstag mit dem Women of the Vision Award ausgezeichnet wurde, schmiss sie sich ordentlich in Schale. In einem engen, schulterfreien Kleid in Gold machte sie eine bombastische Figur – doch ein kleines Detail fehlte. An ihrem Ringfinger suchte man vergeblich nach ihrem Verlobungsring, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Was wohl der Grund dafür war?

Eine Krise mit ihrem Harry ist wohl auszuschließen, denn er begleitete seine Frau selbstverständlich zu dem besonderen Anlass. Ihren Award nahm Meghan dankend entgegen und hielt auch noch eine kurze Rede. "Sie können die Visionärin Ihres eigenen Lebens sein. Sie können einen Weg einschlagen, auf dem Sie das, was Sie in Ihren täglichen Taten des Dienens, der Freundlichkeit, des Eintretens, der Gnade und der Fairness wiederholen", erklärte die Duchess of Sussex.

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrem Verlobungsring, November 2017

Getty Images Herzogin Meghan, September 2022

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry, Mai 2023

