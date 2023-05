Prinzessin Kate muss ihre Royal-Rolle immer noch lernen!

Als Royal lernt man wohl nie aus! Vor über 20 Jahren lernten sich Prinz William (40) und die damals noch bürgerliche Prinzessin Kate (41) an der University of St. Andrews kennen und sind seither unzertrennlich. Elf Jahre lang sind sie nun verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Seitdem hat die stilsichere Britin bereits mehrfach bewiesen, dass eine waschechte Royal in ihr steckt. Doch Kate gibt nun zu, dass sie noch immer mit jedem Tag dazulernt!

In der St. Katherine's School setzte sich die Prinzessin von Wales mit Jugendlichen der Organisation "Dame Kelly Holmes Trust" zusammen. Die Gründerin erzählt nun im Gespräch mit People von dem Treffen. Kate habe der Gruppe erklärt, dass sie "ihre Rolle noch immer lernen muss und mit jedem Tag stets dazulerne". Auch daran, Reden vor Publikum zu halten, arbeite die Frau des britischen Thronfolgers. "Sie hat alles vermenschlicht, um zu zeigen, dass niemand perfekt ist", erklärt die Gründerin.

Auch vergangene Woche zeigte sich Prinzessin Kate ganz schön nahbar und sorgte bei dem diesjährigen Eurovision Song Contest für eine Überraschung: In dem Einspieler des Siegersongs des letzten Jahres "Stefania" ist die Britin an einem prachtvollen Flügel zu sehen und spielt gar ein paar Töne! Dabei trägt die angeheiratete Royal ein blaues Kleid und die Ohrringe ihrer verstorbenen Schwiegergroßmutter Queen Elizabeth II. (✝96)

Getty Images Prinzessin Kate bei Charles' Krönung im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Kate besucht den "Dame Kelly Holmes Trust"

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London

