"Bauer sucht Frau International"-Lisa datete nackt im TV!

Lisa hat nicht nur bei Bauer sucht Frau International tief blicken lassen! Die Friseurin versucht in dem Dating-Format aktuell, den Winzer Ezequiel von sich zu überzeugen. Dafür nutzt sie auch ihre Reize: Bei ihrer Ankunft trug sie Hotpants, ein sexy Crop-Top und High Heels. Doch das ist nicht das erste Mal, dass sie sich so im Fernsehen zeigt – vor zwei Jahren hatte sie im TV sogar komplett blankgezogen!

2021 hatte Lisa in der Nackt-Show Adam sucht Eva die Hüllen fallen lassen. Dort lernte sie den ehemaligen Big Brother-Teilnehmer Denny Heidrich (35) kennen, an dem sie nach und nach immer mehr Interesse zeigte. Für mehr hat es am Ende aber nicht gereicht. In einem früheren Promiflash-Interview hatte der gebürtige Berliner erklärt, dass sie ihm zu besitzergreifend geworden sei: "Für mich ist dieses Verhalten ein komplettes No-Go."

Mit Ezequiel scheint es bislang hingegen besser zu laufen – auch wenn Lisa offenbar nicht ganz für das Landleben gemacht ist. Sie ist zum Beispiel überhaupt kein Fan vom frühen Aufstehen, im Gegensatz zum Argentinier. "Am liebsten bin ich lange im Bett. Ich bin eine Kuschelmaus!", erzählte sie in der vergangenen Folge. Ihr Auserwählter könne hingegen von Natur aus nicht sehr lange schlafen.

Alle Infos zu "Bauer sucht Frau International” bei RTL+.

RTL+ Ezequiel, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2023

RTLZWEI/Christoph Kassette "Adam sucht Eva"-Kandidatin Lisa

RTL "Bauer sucht Frau International"-Ezequiel

