Eva Benetatou hat sich nicht an Paul Janke "rangemacht"!

Evanthia Benetatou (31) spricht Klartext. Bei Kampf der Realitystars schien es, als verstehe sich die TV-Bekanntheit richtig gut mit Paul Janke (41). Es sah alles nach einem Flirt aus. Von der Produktion gab es sogar ein kleines Date. Doch manche schienen zu glauben, dass die 31-Jährige zu offensiv war. Nun meldet sie sich selbst zu Wort und erklärt: Für Eva war der Flirt beiderseitig.

In ihrer Instagram-Story erklärt Eva, dass sich beide bei dem Date in der Show eigentlich bewusst zurückgehalten hätten. Dennoch glaubten viele Zuschauer offenbar, dass die einstige Bachelor-Teilnehmerin sich ihm an den Hals geschmissen hat. Doch das verneinte Eva strikt: "Ich habe mich weder krampfhaft an Paul rangemacht, noch habe ich mich angebiedert. Ich bin diese Frau nicht, ich bin dieser Mensch einfach nicht." Sie und der Blondschopf haben sich einfach gut verstanden und der Flirt sei beiderseitig gewesen.

Eva betont auch, dass sie enttäuscht sei, dass bisher keine Aussage von Paul dazu kam. Allerdings erklärte der 41-Jährige zumindest, warum die gebürtige Griechin nicht sein Typ sei. "Sie stellt sich über die Leute, [...] das hat für mich wenig Stil", fand er bei "Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit". Zuvor habe er sie eigentlich sympathisch gefunden.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

RTL 2 Evanthia Benetatou und Paul Janke bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / jankepaul Paul Janke auf Bali

