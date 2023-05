Nach zweitem Kind: Lässt sich Kisus Mann etwa sterilisieren?

Kisu (31) und ihr Partner Kevin Tewe haben sich bereits Gedanken um ihre weitere Kinderplanung gemacht. Im November des vergangenen Jahres hatte die Influencerin voller Freude bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal Mama wird. Baby Nummer zwei sei ein absolutes Wunschkind und in wenigen Tagen wird es schon so weit sein – die Nestliebe-Gründerin darf ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßen. Kisu steckt nun nicht nur in den Geburtsvorbereitungen, sondern macht sich auch Gedanken um die Zukunft. Wie sie jetzt verrät, überlege ihr Mann bereits, sich sterilisieren zu lassen.

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story spricht die 31-Jährige offen über ihre weitere Familienplanung. So betont die Unternehmerin, dass sie sich vorerst keinen weiteren Nachwuchs wünsche. "Mein Gefühl sagt, es ist nur Kapazität für zwei, ohne dass mich mein schlechtes Gewissen zermalmen würde", begründet Kisu und verrät dabei auch, wie sie und Kevin zukünftig verhüten wollen. "Wir wollen beide verhüten. Männer können eine Vasektomie durchführen und ich werde mich, denke ich, mal wieder für die Kupferspirale entscheiden", plaudert der Social-Media-Star aus.

Doch zuerst stehe die Geburt ihrer Tochter auf dem Plan. Vor dieser sei Kisu schon ziemlich aufgeregt. "Ich habe alles organisiert, was ich organisieren wollte. [...] Von mir aus kann es losgehen", betont die baldige Zweifachmama. Entbinden möchte die YouTuberin zu Hause. "Irgendwo im Elternbereich: Schlafzimmer, Ankleide oder im Elternbad – in der Badewanne", teilt sie mit.

Anzeige

Instagram / kisu Kisu im Mai 2023

Anzeige

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Partner Kevin

Anzeige

Instagram / kisu Kisu im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de