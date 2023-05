Renata Lusin erkennt Valentin bei "Let's Dance" kaum wieder!

Valentin Lusin (36) gibt bei Let's Dance offenbar 110 Prozent! Der Profitänzer hat es gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Anna Ermakova (23) bis ins Finale geschafft: Am Freitag entscheidet sich, wer den Titel mit nach Hause nimmt. In dieser Staffel hat Valentin aber offenbar auch so viel trainiert wie noch nie zuvor – seine Ehefrau Renata Lusin (35) erkennt ihren Partner deshalb kaum wieder, wie sie Promiflash beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop Up Museum in Köln verrät!

