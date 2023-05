Eva Benetatou will Söhnchen George weiterhin im Netz zeigen

Sie will ihren Kleinen nicht komplett verstecken! Eva Benetatou (31) ist vor rund zwei Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem mittlerweile Ex-Freund Chris Broy (34) hieß sie im Juni 2021 einen kleinen Jungen namens George Angelo auf der Welt willkommen. Ihre Fans versorgt die Kampf der Realitystars-Kandidatin nur allzu gerne mit süßen Schnappschüssen ihres Sohnemannes – wie Eva im Promiflash-Interview verrät, soll sich daran auch nichts ändern!

Promiflash traf die 31-Jährige beim Launch des TK-Maxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln. "Ich bin ja sehr offen mit dem Thema, mein Kind zu zeigen und das wird auch in Zukunft so sein. Ich mache das so, wie ich mich gerade fühle", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Sie versuche es zu vermeiden, George zu zeigen: "Aber es gibt Momente, die sind einfach zu süß. Er ist halt immer bei mir. [...] Ich kann ja auch nicht so tun als gäbe es mein Kind nicht, darauf bin ich sehr stolz und alles andere ist mir egal."

Der fast Zweijährige ist gerade auch der einzige Mann in Evas Leben: "Aktuell steht bei mir die Karriere im Vordergrund und nicht der richtige Partner an meiner Seite. Ich finde, der kommt, wenn der richtige Zeitpunkt dafür da ist und das ist genau dann, wenn ich es nicht erwarte", gab sie im Gespräch mit Promiflash preis und fügte hinzu: "Ich suche nicht danach."

Hauter, Katrin Eva Benetatou bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George im März 2023

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-Star

