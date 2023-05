Fünf Jahre Ehe: "Bauer sucht Frau"-Nadine wird emotional

Benny und Nadine haben heute einen Grund zum Feiern! Vor sechs Jahren haben sich der Trecker-Fan und seine Auserwählte bei Bauer sucht Frau Hals über Kopf ineinander verliebt. Sie wurden ein Paar, zogen zusammen und verlobten sich schließlich. Im August 2018 folgte die große Hochzeit – die standesamtliche Trauung hatte bereits im Mai desselben Jahres stattgefunden. Anlässlich ihres fünften Hochzeitstags blickt Nadine nun auf ihre Ehe zurück.

Auf Instagram veröffentlichte die Farmer-Gattin mehrere Fotos von ihrer standesamtlichen Hochzeit. "Fünf Jahre bedingungslose Liebe, die sich so sehr entwickelt, vertieft und mit jedem Tag weiter wächst", schwärmte sie in der Bildunterschrift. Vor fünf Jahren sei Benny ganz alleine, in einer anderen Stadt, nur mit ihren Freunden und ihrer Familie zu ihrem Mann geworden. "Du hast so viel auf deine Schultern genommen, obwohl deine Menschen mich abgrundtief hassen. Du hast dich zu 100 Prozent von deinen Menschen losgesagt, weil du selbst erkennen konntest, wie dunkel diese Menschen sind und wie viel Sonne auf der anderen Seite ist", betonte Nadine. Nichts könne sie trennen: "Wir sind Kämpfer und ein Team. Wir sind Mann und Frau, egal, was kommt – wir ziehen es gemeinsam weiter durch."

Ihren Hochzeitstag können Nadine und ihr Mann jedoch nicht gemeinsam verbringen – dabei hatte sie für ihn extra einen Kuchen mit einer süßen Liebesbotschaft gebacken. "Da Benny noch in der Reha ist, gab es gestern schon unsere Torte", erklärte sie.

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Benny und Nadine, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2017

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine Morath und Bauer Benny bei ihrer Hochzeit 2018

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine und Benny im September 2022

