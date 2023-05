Hochschwangere Karlie Kloss strahlt in Cannes ganz in Gold

Karlie Kloss (30) setzt ihren Babybauch in Szene. Im Frühjahr 2021 wurde die US-Amerikanerin zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Joshua Kushner (37) durfte sie ihren Sohn Levi Joseph auf der Welt begrüßen. Bei der Met Gala in New York hatte sie dann eine süße Überraschung parat: Sie erschien mit Babybauch auf dem roten Teppich. Und in Cannes hüllte Karlie ihre Kugel in glänzendes Gold.

Am Donnerstag erschien Karlie zu der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" auf dem Red Carpet. Dort trug sie eine fließende goldene Robe, die ihre Rundungen toll in Szene setzte. Der Kopfschmuck und die hochgesteckten Haare machten den Look der griechischen Göttin perfekt. Aber der locker fallende Stoff des Kleides sorgte vor allem dafür, dass der bereits groß gewachsene Babybauch des Models gut zur Geltung kam. Und dazu schien Karlie bester Laune zu sein und winkte den Fotografen lächelnd zu.

Ihre Rolle als Mama ist für Karlie wohl die größte Aufgabe, die sie je hatte. Aber sie scheint es zu lieben. "Es ist die größte Freude, die ich kenne. Es ist das beste", hatte sie gegenüber Today geschwärmt. Als sie ihren Levi zum ersten Mal halten durfte, habe sie sich sofort als Mutter identifiziert. Es sei die "tiefgreifendste Erfahrung" gewesen, die sie erst erkennen konnte, als sie selbst ein Kind hatte.

