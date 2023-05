So traumhaft war die Hochzeit von Benjamin Melzer und Sissi

Sissi Hofbauer (27) und Benjamin Melzer sind in den Hafen der Ehe geschippert – und wie! Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin und der Autor sind seit knapp vier Jahren ein Paar und seit rund zwei Jahren verlobt. Schon lange hatten sie auf ihre Hochzeit in Griechenland hingefiebert. Nach der standesamtlichen Trauung am Mittwoch haben sich Sissi und Ben nun auch im Rahmen einer großen Zeremonie das Jawort gegeben. Jetzt geben sie erste Einblicke!

Auf Instagram veröffentlichte Sissi ein Video, das sie und Ben an ihrem großen Tag zeigt. Sissi trägt ein schlichtes weißes Off-Shoulder-Kleid, während ihr Gatte in einem hellgrauen Anzug strahlt. "Die Melzers. Wir haben Ja gesagt", schrieb sie stolz dazu. Demnach hat sie den Namen ihres Liebsten angenommen – in ihrer Profilbeschreibung hat sie diesen inzwischen angepasst. Doch auch Ben teilte ein paar Eindrücke von der Trauung, die offenbar sehr emotional war. Auf einem Bild ist zu sehen, wie er eine Träne verdrückt.

Sissi hatte lange um Ben gekämpft. Denn eigentlich hatte er anfangs nur einen schnellen Bett-Flirt gesucht. "Aber Sissi hat sich richtig ins Zeug gelegt und alles für mich gemacht. Ich saß in der Scheiße. Sissi war da", schwärmte der 36-Jährige in seinem Buch "Endlich Ben: Transgender – Mein Weg vom Mädchen zum Mann". Auch wenn er es ihr nicht leicht gemacht hatte, habe sie immer weiter um ihn gekämpft.

Instagram / benjaminryanmelzer Ben Melzer und Sissi Hofbauer, Influencer

Privat Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer auf Santorini, Griechenland

Frederic Kern / Future Image Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

