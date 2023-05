Benjamin Melzer verrät: So sehr kämpfte seine Sissi um ihn!

Er gibt sehr private Einblicke! Die Influencer Benjamin Melzer und seine Liebste Sissi Hofbauer (27) gehen seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Bald wollen die beiden auch den Bund fürs Leben eingehen. Doch wie lernten sich die Turteltauben eigentlich kennen und wer machte den ersten Schritt? Darüber schreibt der zukünftige Bräutigam in seinem Buch "Endlich Ben: Transgender – Mein Weg vom Mädchen zum Mann", in dem er auch erklärt: So sehr bemühte sich Sissi um Ben!

Der 36-Jährige meint, dass er mit seiner jetzigen Partnerin anfangs wohl nur eine Bettgeschichte eingehen wollte. "Aber Sissi hat sich richtig ins Zeug gelegt und alles für mich gemacht. Ich saß in der Scheiße. Sissi war da", erklärt der Social-Media-Star in seinem Buch. Er habe es seiner Liebsten alles andere als leicht gemacht. Ben schildert: "Das interessierte sie aber gar nicht. Sie machte einfach weiter, riss die Mauern ein und kämpfte sich in mein Herz."

Wie sieht es bei dem Pärchen eigentlich in Bezug auf das Thema Kinder aus? Sissi schilderte via Social Media: "Wir lieben es, Tante und Onkel zu sein und können uns aktuell aber überhaupt nicht vorstellen, selber in naher Zukunft Eltern zu werden." Die beiden seien momentan nicht bereit, ihre Zweisamkeit aufzugeben.

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer

Privat Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer in Griechenland

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im Mai 2022

