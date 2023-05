Ben und Sissi Melzers Hochzeit war doch teurer als gedacht

Mit so viel Ausgaben haben die beiden nicht gerechnet. Am Mittwoch gaben sich Benjamin Melzer und seine Sissi (27) standesamtlich das Jawort. Vier Tage später folgte dann die Traumhochzeit auf Santorini. Von der Zeremonie schwärmte das frisch getraute Ehepaar bereits in den höchsten Tönen. Die beiden sind wohl so glücklich wie noch nie. Aber: Finanziell hat die Hochzeit auf jeden Fall den vorher festgesetzten Rahmen gesprengt.

Sissi erinnert sich im Promiflash-Interview zurück: Die Vorbereitung für die Hochzeit liefen 18 Monate lang. Location, Dinner, Drinks, Deko, Entertainment, Hochzeitsplanerin, Feuerwerk, ein Team Videografen, Überraschung für die Gäste und und und. Die Kosten haben sich dann doch deutlich erhöht", gesteht die Beauty. Vor allem Ben hatte nicht vor, so viel auszugeben. "Aber Sissi konnte ich keinen Wunsch abschlagen", räumt der TV-Star liebevoll ein.

Eigentlich sollte alles ganz bescheiden ablaufen. "Erst wollten wir schlicht heiraten. Ganz einfach! Wichtig waren die Gäste, unsere Herzensmenschen! Aber dann kam eins zum anderen", erläutert Ben gegenüber Promiflash weiter. Nun bleiben die beiden noch knapp eine Woche auf Santorini, bevor sie wieder nach Deutschland zurückfliegen. Die Flitterwochen müssen wegen anstehenden Projekten deshalb noch warten.

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer bei ihrer Hochzeit

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer bei ihrer Hochzeit

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer bei ihrer Hochzeit

