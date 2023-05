So lief die Hochzeitszeremonie von Ben und Sissi Melzer ab

Aus Ben Melzer und Sissi Hofbauer (27) sind "Die Melzers" geworden! Nach der standesamtlichen Hochzeit am Mittwoch folgte die Traumhochzeit auf Santorini. In einer emotionalen Zeremonie mit nur den 50 wichtigsten Menschen aus ihrem Leben, gab sich das Liebespaar nach über vier gemeinsamen Jahren das Jawort. Am großen Tag der beiden gab es lachende Gesichter, aber auch viele Freudentränen. Im Promiflash-Interview berichten Sissi und Ben, wie ihre Hochzeit ablief!

Nach der Zeremonie waren Sissis erste Worte gegenüber Promiflash: "Jedes Mädchen, jede Frau träumt schon früh von diesem Tag. Und mein Warten hat ein Ende. Glücklicher könnte ich nicht sein." Ben sei die Liebe ihres Lebens. Der TV-Star kann sein Glück ebenfalls kaum fassen: "Ich bin angekommen! 1000%. Wenn ich Mrs. Melzer anschaue, mehr geht einfach nicht!" Auch die Hochzeitsaufnahmen sprühen nur vor Liebe und anderen positiven Emotionen.

Weiter berichten die beiden, dass es nach der romantischen Trauung zu einer geheimen Party-Location weiterging. Bei der Ankunft gab es schließlich noch ein dezentes Feuerwerk, um den Festivitäten die Krone aufzusetzen. Wie die beiden gegenüber Promiflash verraten, ging die Party bis fünf Uhr morgens! Bis es jedoch wieder zurück nach Deutschland geht, genieße das frischgebackene Ehepaar noch einige Tage auf der griechischen Insel.

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer bei ihrer Hochzeit 2023

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer während der traumhaften Zeremonie

