Erste Bilder: So schön war Ben und Sissi Melzers Hochzeit

Sie haben Ja gesagt! Ben und Sissi Melzer (27) gehen schon seit über vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Am Freitag sind die beiden Influencer dann endlich im Rahmen einer romantischen Zeremonie in den Hafen der Ehe geschippert. In den sozialen Medien teilten die beiden bereits ein zuckersüßes Video, das die zwei an ihrem besonderen Tag zeigt. Jetzt gibt es auch endlich erste Bilder von Sissi und Bens Hochzeit!

Bei Instagram wurde nun eine süße Fotostrecke veröffentlicht, die die Frischvermählten zeigt. Darauf hauchen sie sich zärtliche Küsse auf die Lippen und geben sogar einen kleinen Einblick in die Zeremonie. Dabei ist kaum zu übersehen, wie glücklich Ben und Sissi sind!

Erst vor wenigen Stunden meldete sich auch Ben persönlich auf Social Media zu Wort. "Atemberaubend. Das Wort beschreibt den gestrigen Tag wohl am besten. Wir sind immer noch überwältigt und müssen heute erst einmal realisieren, was gestern alles geschehen ist", schreibt der Hottie. Auf weitere Details zu ihrer Hochzeit müssten die Fans jedoch noch warten – denn er und seine Sissi brauchen vorerst noch etwas Zeit für sich.

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer und Ben Melzer im Mai 2022

Privat Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer auf Santorini, Griechenland

Instagram / benjaminryanmelzer Ben Melzer und Sissi Hofbauer mit ihrem Hund Zeus

