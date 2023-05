"Let's Dance"-Erfolg: Fühlt Valentin sich nicht gut genug?

Ist Valentin Lusin (36) zu bescheiden? Am vergangenen Freitag gewann der gebürtige Russe mit seiner Partnerin Anna Ermakova (23) die beliebte Tanzshow Let's Dance. Viele Zuschauer schlossen das Tanzpaar, das laut Jury auf Profiniveau tanzte, in ihr Herz. Doch wie wird Valentin mit seinem großen Erfolg in der Sendung umgehen? Im Promiflash-Interview verriet seine Frau Renata Lusin (35), dass sie hoffe, dass Valentin stolzer auf sich ist!

Im Promiflash-Interview nach dem Finale von "Let's Dance" sprach Renata Valentins große Bescheidenheit an. "Ich bin diejenige, die ihn seit 20 Jahren immer lobt und sagt, Valentin, du bist mein Vorbild, du machst die besten Choreos. Und Valentin sagt, hör auf mich zu loben – er macht einfach immer weiter und sagt, es ist nicht gut genug, er muss gut sein", gab die 35-Jährige Einblick in das Seelenleben ihres Mannes.

Jetzt wünscht sich Renata, dass der Sieg bei "Let's Dance" Valentin einen Egopush verleiht. "Ich hoffe, dass er jetzt stolzer auf sich ist, sicherer durch das Leben geht und die Dinge vielleicht mutiger herangeht. [...] Ich hoffe, dass er jetzt mehr an sich glaubt und auf sein Gefühl vertraut", meinte die Tanzsportlerin.

RTL Anna Ermakova und Valentin Lusin

RTL Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance"

RTL Valentin und Renata Lusin

