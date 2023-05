Sissi und Ben Melzer haben Ja gesagt: Die Promis gratulieren

Sissi (27) und Ben Melzer werden nur so von Glückwünschen überhäuft. Am Freitagmorgen überraschten die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Rund zwei Jahre nach ihrer Verlobung haben sich die beiden im Rahmen einer standesamtlichen Trauung das Jawort gegeben. Das teilten sie mittels eines Videos auf Social Media mit. Neben zahlreichen Followern gratulieren auch die Promis Sissi und Ben zu ihrer Hochzeit.

"Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für eure gemeinsame Zukunft", kommentiert unter anderem Nicolas Puschmann (32) auf Instagram das Hochzeitsvideo des frisch vermählten Paares. "Traumhaft! Herzlichen Glückwunsch an euch beide", schreibt Saskia Atzerodt (31) unter dem Beitrag. Auch Sissis Schwester Anna (34) ließ es sich nicht nehmen, die freudigen Nachrichten zu kommentieren. Die ehemalige Bachelorette hinterlässt drei rote Herz-Emojis in der Kommentarspalte.

Neben dem Hochzeitsvideo teilten Sissi und Ben in ihren Instagram-Storys auch Fotos von ihrem besonderen Tag. So gaben sie ihren Fans weitere Einblicke in ihre offenbar ziemlich emotionale Trauung: Auf einem der Schnappschüsse ist zu sehen, wie Ben sich die Tränen aus dem Gesicht wischen muss, während sie auf dem Standesamt sind.

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Reality-TV-Star

Anzeige

ActionPress Anna Hofbauer im September 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / sissimariehofbauer Ben Melzer und Sissi Hofbauer

Anzeige

Glaubt ihr, Sissi und Ben erzählen bald mehr von ihrer Hochzeit? Ja, auf jeden Fall! Nee, wahrscheinlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de