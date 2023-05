Wilde Party: So feiern Anna und Valentin "Let's Dance"-Sieg

Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) haben allen Grund zum Feiern! In der diesjährigen Let's Dance-Staffel brachten das Model und der Profitänzer von Anfang an Leistungen auf ganz hohem Niveau und tanzten sich so in die Herzen der Zuschauer. Im Finale konnten die beiden dann auch tatsächlich den Sieg einheimsen – und können ihren Erfolg erst mal gar nicht fassen. Aber gebührend feiern können sie: Nach dem Finale erlebten Anna und Valentin eine wilde Partynacht!

"Es war eine sehr, sehr kurze Nacht", lacht Valentin beim RTL-Interview am Morgen nach dem großen Finale. Anna und er seien erst "gegen 8:30 Uhr" in ihren Zimmern gewesen – von der Party mit der ganzen "Let's Dance"-Crew habe es die beiden direkt zum Frühstücksbuffet verschlagen. "Es war eine schöne After-Show-Party, wir haben gut gefeiert […]. Das ganze Team war da, die Stimmung war wirklich ausgelassen!", schwärmt Valentin von der durchzechten Nacht.

Auf der großen Abschlussparty sind Handys eigentlich nicht erwünscht – aber ein paar Infos von der legendären Fete drangen dann doch nach außen: Unter anderem war Oliver Pocher (45) dabei und feierte mit. Jorge Gonzalez (55) war von der Tanzfläche gar nicht mehr herunterzubekommen und tanzte zu den Beats, die Knossi (36) als Möchtegern-DJ auflegte.

