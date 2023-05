Louis Streich wollte, dass Freundin weint: So reagiert Tatum

Was hat Tatum zu der Aussage ihres Freundes zu sagen? Aktuell testen die Beauty und Louis Streich ihre Treue bei Temptation Island. Die zwölf Verführerinnen müssen sich bei dem Filialleiter allerdings nicht viel Mühe geben: Während der Partynächte ist Louis heftig am Flirten, was Tatum gar nicht gefällt. In der aktuellen Folge deutete Louis nun aber an, dass er von Anfang an einen Plan verfolgte, um seine Partnerin weinen zu sehen. Gegenüber Promiflash verriet Tatum, wie es ihr deswegen ging...

Im Promiflash-Interview machte die dunkelhaarige Schönheit klar, dass sie "gemischte Gefühle" hatte, als sie Louis' Reaktion sah: "Auf der einen Seite hätte ich mir gewünscht, dass er auch Emotionen zulässt, vielleicht sogar weint oder endlich versteht, was er mit seinen Handlungen angerichtet hat. Aber auf der anderen Seite konnte ich seine Reaktionen auch komplett nachvollziehen." Laut Tatum sei Louis in Streitsituationen "oft der emotionale Part" gewesen, während sie das Gefühl hatte, "schon alle Tränen für ihn aufgebraucht zu haben".

Louis selbst scheint allerdings sehr zufrieden mit der Reaktion seiner Freundin zu sein: "Das ist das, was ich sehen wollte. Sie hat gesagt, sie kann nicht mehr wegen mir heulen und sie heult wegen mir", erklärte der 27-Jährige, nachdem er Szenen von Tatum sah. Seine Liebste würde nun merken, wie wichtig Louis ihr sei.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / tatumsaraa Tatum, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Tatum Sara und Louis Streich

Anzeige

Instagram / louisstreichh Louis Streich, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de