20.000 Euro im Monat: Sophia Vegas wohnt bald in XXL-Villa!

Ihr neues Heim hat es ganz schön in sich! Sophia Vegas (35) ist schon seit einigen Jahren mit dem US-amerikanischen Investmentbänker Daniel Charlier zusammen. 2019 gaben sich die zwei das Jawort und begrüßten außerdem auch ihre Tochter Amanda auf der Welt. Mit ihrer Familie lebt die Ex von Bert Wollersheim (72) in einem Haus in Los Angeles. Nun wollen sich die drei aber vergrößern – und ziehen in eine riesige Luxusvilla!

Im Interview mit RTL plaudert die 35-Jährige über den bevorstehenden Umzug. Ihr neues Zuhause befindet sich im Norden von Los Angeles, ist rund 550 Quadratmeter groß und kostet monatlich knapp 20.000 Euro. "Meine Frau mag es gerne etwas größer", meint Daniel. Fünf Schlafzimmer, ein begehbarer Kleiderschrank, eine Bar und Co. müssen neu eingerichtet werden – dafür muss die Reality-TV-Bekanntheit ziemlich tief in die Tasche greifen. "Ich habe bei 30.000 Dollar [ca. 28.000 Euro] aufgehört zu zählen. [...] Mein Mann weiß gar nicht, wie teuer das alles ist. Ist auch gut so", erklärt Sophia.

Im neuen Heim wäre auch reichlich Platz für weitere Kids. Wie die Blondine verrät, ist Nachwuchs auch schon in Planung: "Wir arbeiten an Baby Nummer zwei. Meine Tochter möchte unbedingt ein weiteres Geschwisterchen haben." Amanda sei egal, ob sie einen Bruder oder eine Schwester bekomme "solange sie immer jemanden hat, der bei ihr ist."

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel Charlier und ihrer gemeinsamen Tochter Amanda

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

