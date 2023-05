37. Schwangerschaftswoche: Vanessa Stehler schwächelt etwas

Vanessa Stehler befindet sich in den Endzügen ihrer Schwangerschaft. Das Model hatte im Februar die tolle Nachricht verkündet, dass es mit seinem Mann Philipp Stehler (34) zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Zusammen mit dem GZSZ-Star darf sie sich schon bald über einen kleinen Jungen freuen, der sich prächtig entwickelt. Doch so langsam nagt die Schwangerschaft auch an Vanessas Gesundheit.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Influencerin mit einem Schwangerschaftsupdate bei ihren Fans. "Mein Körper schwächelt etwas. Habe erhöhten Blutdruck und ein sehr ausgeprägtes Ödem. Innerhalb einer Woche habe ich jetzt einfach fünf Kilo zugenommen. Und das merke ich auch", gibt Vanessa zu. Sie habe viele Wassereinlagerungen und fühle sich derzeit ziemlich aufgequollen und unwohl. "Deswegen wurden jetzt sicherheitshalber weitere Blutwerte abgenommen und übermorgen wird direkt wieder kontrolliert", erklärt sie weiter.

Ihrem Sohn wiederum geht es aber in ihrem Bauch bestens. "Dem kleinen Mann geht es gut und er wird bestens von meinem Körper versorgt. Er wiegt wohl schon über drei Kilo und ist auch über 50 Zentimeter groß", fügt Vanessa stolz hinzu. Derzeit sei sie in der 37. Woche.

Hauter,Katrin Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, Mai 2023

Instagram / philipp_stehler Vanessa Ciomber und Philipp Stehler im April 2023

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber, Model

