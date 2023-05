Arnold Schwarzenegger strahlt mit Töchtern bei Premiere!

Sie könnten wohl nicht stolzer auf ihren Papa sein! Arnold Schwarzenegger (75) hat in seiner langen Karriere schon so einige Erfolge gefeiert. Der einstige Bodybuilder spielte unter anderem in insgesamt sechs Filmen der kultigen Terminator-Reihe die Hauptrolle. Nun feiert die neuste Serie des gebürtigen Österreichers Premiere. Auf dem roten Teppich bekommt Arnold dabei Unterstützung von seinen Töchtern Christina (31) und Katherine (33) sowie von seinem Schwiegersohn Chris Pratt (43)!

Am vergangenen Montag fand das Premieren-Event der Netflix-Show "Fubar" in Los Angeles statt. Der 75-Jährige war dabei offenbar bester Laune und posierte, gekleidet in einen schicken Anzug mit roter Krawatte, im Blitzlichtgewitter. Dass ihm ein Teil seiner Familie auf dem Red Carpet Gesellschaft leistete, schien Arnie besonders zu freuen: Gemeinsam mit seinen beiden Mädels Christina und Katherine, sowie Marvel-Star Chris strahlte er in die Kameras.

Mit seinem Schwiegersohn versteht sich der Schauspieler offenbar prächtig. Erst kürzlich hatte er ihm via Twitter zu seinem neusten Guardians of the Galaxy-Teil gratuliert: "Chris, du hast es geschafft. Ein perfekter Mix aus Komödie und Action ohne Ende. Ich habe es geliebt und ich bin sehr, sehr stolz auf dich."

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Premiere von "FUBAR" im Mai 2023

Getty Images Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger und Christina Schwarzenegger

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2023

