Julia Fox wählt Plastik-Outftit auf dem Red Carpet in Cannes

Julia Fox (33) schockt erneut mit ihrem Styling! Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Kanye West (45) blieb die Schauspielerin weiter im Rampenlicht. Der Grund: Die Mutter eines Sohnes sorgt mit ihren skurrilen und freizügigen Outfits für großes Aufsehen. So auch beim Filmfestival von Cannes, wo sie zuletzt ein durchsichtiges Oberteil auf dem roten Teppich präsentiert hatte. Doch damit nicht genug: Julia schmeißt sich erneut in ein Plastik-Outfit!

Bei der Premiere des Films "The Idol" in Cannes entschied sich die 33-Jährige für ein durchsichtiges Plastikkleid, das kaum Spielraum für Interpretationen übrig ließ. Die extravagante Robe ähnelte einem Poncho, der mit einem Korsett und einer großen Schleppe versehen war. Hinter Julias Rücken ragte ein XXL-Kragen hervor, ihre Lippen zierte ein dunkelblauer Lippenstift – ihr Gesicht setzte sie mit weißem Puder in Szene.

Bei der After-Show-Party wechselte Julia den Look und griff zu einer kurzen Hose und zu einer dazu passenden transparenten Tunika, unter der ihre Brüste hervorblitzten. Auf dem Kopf trug sie ein Feder-Accessoire, das an eine Duschhaube erinnert. Ob Top oder Flop – Julia schien sich ihrer Haut wohlzufühlen und posierte selbstbewusst für die Kameras.

Getty Images Julia Fox, Filmfestspiele Cannes 2023

Getty Images Julia Fox beim Filmfestival von Cannes, Mai 2023

Getty Images Julia Fox bei der After-Show-Party in Cannes, Mai 2023

