Hot or Not? Julia Fox mit durchsichtigem Look in Cannes!

Was für ein Look! Julia Fox (33) ist bekannt dafür, hin und wieder mal ungewöhnliche Styles zu wählen. Mit ihrer schrillen Kleidung baute sie sich inzwischen eine große Fangemeinde auf. Immer wieder zeigt die Ex-Freundin von Kanye West (45) sich auch in freizügigerer Klamotte, die ihre Brüste und Nippel in Szene setzen. Und auch für die Filmfestspiele in Cannes entschied sich die Blondine für ein sehr auffälliges Outfit – Julia trägt ein durchsichtiges Korsett!

Über ihren Brüsten trägt Julia ein durchsichtiges Plastik-Oberteil, das an einen riesigen Wassertropfen erinnert – und wenig der Fantasie überlässt. Dazu kombiniert die Beauty einen voluminösen weißen Rock mit Abstufung. Dazu wählte sie silberfarbene Ohrringe, ein Armband und eine Kette. Ihr Haare sind zu einem hohen Dutt gesteckt und das Make-up schlicht gehalten.

Erst vor wenigen Tagen spazierte die Schauspielerin in einer wilden Garderobe durch die Straßen von Los Angeles. Die Fotos, die Page Six vorliegen, zeigten die Beauty in einem vollständig durchsichtigen Oberteil. In den Fummel waren kleine Quadrate eingenäht – die mit Kondomen gefüllt waren. Auch die Stiefel und die Handtasche waren auf diese Art gestaltet.

Getty Images Julia Fox, Mai 2023

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Getty Images Julia Fox, Model

