Korb für Filmstar: Shakira hat kein Interesse an Tom Cruise!

Damit hat Tom Cruise (60) wohl nicht gerechnet! Während es beruflich für den Schauspieler mehr als rund läuft, hat der Mission: Impossible-Darsteller kein großes Glück in der Liebe. Dies schien sich vor wenig Wochen geändert zu haben: Der Ex-Mann von Katie Holmes (44) wurde bei einem Formel-1-Rennen mit Shakira (46) gesichtet. Seitdem gibt es viele Dating-Gerüchte über die Sängerin und den Hollywoodstar. Doch Shakira scheint an Tom überhaupt nicht interessiert zu sein!

Laut einem Insider soll die zweifache Mutter den 60-Jährigen "angefleht [haben], mit dem Flirten aufzuhören". Das Heat-Magazin berichtet, dass Tom von der Musikerin ganz angetan gewesen sei, doch bei Shakira sei der Funke nicht übergesprungen. "Sie will ihn nicht in Verlegenheit bringen oder verärgern, aber es gibt keine Anziehungskraft oder Romantik von ihrer Seite – sie war nur freundlich. Sie ist geschmeichelt, aber nicht interessiert", führte die Quelle weiter aus.

Statt sich in ihrer Freizeit mit Tom zu vergnügen, setzt die 46-Jährige auf geballte Frauenpower. Shakira wurde vor wenigen Tagen nämlich mit Gisele Bündchen (42) in einem Restaurant in Miami gesichtet. Wie TMZ berichtet, verbrachten die zwei den Tag mit ihren Kindern.

