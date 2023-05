Krasse Veränderung! Laura Maria Rypa ist nicht mehr blond

Laura Maria Rypa (27) probiert etwas Neues aus. Innerhalb eines Jahres hat sich bei der Influencerin so einiges getan: Sie hatte im vergangenen Jahr nicht nur ihre Beziehung zu ihrem bisherigen On-off-Partner Pietro Lombardi (30) offiziell gemacht, sondern auch ihre Verlobung und Schwangerschaft bekannt gegeben. Mittlerweile genießen die Beauty und der Sänger ihre Zeit mit ihrem Sohn Leano Romeo, der im vergangenen Januar das Licht der Welt erblickt hat. Zusätzlich zu ihrem neuen Mama-Dasein brauchte Laura jetzt aber wohl auch eine äußerliche Veränderung.

Auf Instagram sorgte die Influencerin für eine große Überraschung: Sie hat sich ihre blonden Haare dunkel gefärbt! Das gab sie mit einem Spiegel-Selfie von sich bekannt, auf dem sie ihre braune, lange Haarpracht präsentiert. "Wunderschön", kommentierte eine Followerin begeistert den Beitrag der 27-Jährigen. "Was für eine Schönheit", reagierte ein anderer Fan auf den neuen Look der Beauty. Viele andere drückten ihre Begeisterung mit Flammen- und Herz-Emojis aus.

Doch könnte es schon bald eine weitere Veränderung in Lauras Leben geben? Schließlich rechnen ihre Fans damit, dass Pietro seine Verlobte bald heiraten wird. "Wir haben gesagt, dass wir uns noch etwas Zeit damit lassen. Dieses Jahr heiratet mein Bruder und ich will auch, dass Leano alles irgendwie richtig miterleben kann", hatte Laura in ihrer Story aufgeklärt.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Bloggerin Laura Maria Rypa

