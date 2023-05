Während "Ex on the Beach"-Teilnahme: Hat Kimi eine Freundin?

Ist er gar nicht Single? Bei Ex on the Beach sind nicht nur bekannte Gesichter wie das Ex-Paar Paulina Ljubas (26) und Yasin Mohamed (31) zu sehen. Sondern auch Reality-Frischlinge wie Kimi stellen sich ihren Verflossenen. Nun ist seine Ex Gabriela in die Villa eingezogen und schießt nicht nur heftig gegen ihn, sondern plaudert auch angebliche Geheimnisse aus. Kimi soll doch tatsächlich während der Dreharbeiten vergeben sein!

In der aktuellen Folge des Single-Formats stellt Gabriela klar, kein Interesse mehr an dem 25-Jährigen zu haben. "Der hat ja jetzt eh seine Freundin da", schießt es aus ihr heraus. Angeblich habe Kimi ihr das erzählt. "Die haben auch schon die Eltern kennengelernt und so weiter. Er meinte, es wird ernster", führt sie aus. Der gemeinte Kandidat war während des Gesprächs allerdings nicht dabei.

Doch die Männer rund um Yasin klären Kimi schnellstmöglich auf. "Ich habe vor 'Ex on the Beach' jemanden kennengelernt und es hat krass mit ihr gevibt. Wir sind in so einer Kennenlernphase gerade", gibt er tatsächlich zu. Die Dame soll wissen, dass Kimi in der Show ist. Abschließend betont er: "Wir sind nicht zusammen."

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gabriela, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gabriela, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige

RTL Kimi, "Ex on the Beach"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de