Cheyenne Ochsenknecht musste mit Baby Matteo in Kinderklinik

Die ersten Wochen waren für Cheyenne Ochsenknecht (22) nicht leicht. Am 10. Mai erblickte ihr zweites Kind endlich das Licht der Welt: Gemeinsam mit ihrem Mann Nino begrüßte die TV-Bekanntheit den kleinen Matteo Nael auf der Welt. Ihre erste Tochter Mavie durfte sich also über einen Bruder freuen. Doch das Wochenbett lief für das Model anders als geplant: Cheyenne musste mit ihrem Baby in eine Klinik.

"Das Wochenbett hat sich leider ein bisschen gewendet. Und zwar sind Matteo und ich gestern erst aus der Kinderklinik entlassen worden, wo er seit Sonntag stationär behandelt wurde", berichtet Cheyenne jetzt in ihrer Instagram-Story. "Er hat Probleme mit seinem Trinkverhalten gehabt, beziehungsweise hat er immer mehr abgenommen und hat auch immer noch nicht sein Geburtsgewicht erreicht nach zwei Wochen", erklärt die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) weiter.

Mittlerweile sei allerdings alles wieder okay. "Er trinkt jetzt auf jeden Fall gut und schläft gut, also ist alles wieder in Ordnung", betont Cheyenne. Auch sie selbst fühle sich nun endlich wieder etwas besser, nachdem der Stress der vergangenen Tage abgefallen ist und es ihrem Neugeborenen wieder gut geht.

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits

Cheyenne Ochsenknecht und ihr Sohn Matteo Nael 2023

Cheyenne Ochsenknecht, Model

