Traurige Neuigkeiten: Rock'n Roll-Ikone Tina Turner ist tot

Trauer um Tina Turner (✝83). Die US-Amerikanerin gilt als eine der bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen. Ihr privates Glück fand sie mit dem ehemaligen Musikmanager Erwin Bach, mit dem sie seit 1994 in der Schweiz lebt. Dort führte das Paar ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts. Doch jetzt folgen traurige Neuigkeiten: Tina ist am 24. Mai verstorben. Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

