Johnny Depp bekam für Filmfestspiele in Cannes ein Makeover!

Johnny Depp (59) wurde angeblich generalüberholt! Erst vor wenigen Tagen durfte der Fluch der Karibik-Star sein Red-Carpet-Comeback bei den Filmfestspielen in Cannes feiern. Vor Freude kamen dem Schauspieler beim Gang über den roten Teppich sogar die Tränen! Doch die Fans des Filmstars hatten nur Augen für seine scheinbar verfaulten Zähne. Doch wie nun bekannt wird, soll Johnny vor seinem Red-Carpet-Auftritt sogar ein Makeover bekommen haben!

Insider plauderten gegenüber Page Six aus, dass der 59-Jährige vor seinem öffentlichen Auftritt in Cannes mächtig aufgehübscht wurde. Das Makeover soll in einem noblen Hotel an der Croisette von der Stylistin Samantha Mc Millen durchgeführt worden sein. Dafür gezahlt habe die Designermarke Dior, für die Johnny als Werbegesicht arbeitet. Die Zähne des Schauspielers waren aber scheinbar nicht Teil der Generalüberholung.

Wie der Schauspieler bereits 1995 in einem Interview geäußert hatte, sei ihm der schlechte Zustand seiner Zähne durchaus bewusst. "Ich hab jede Menge Karies", hatte Johnny damals erzählt. Doch gestört habe ihn das schon damals nicht. "Ich bin stolz darauf", hatte er sogar noch betont.

Johnny Depp, Schauspieler

Johnny Depp, Filmstar

Johnny Depp, Mai 2023

