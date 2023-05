Intime Feier: Erste Infos zu Tina Turners (†83) Beerdigung

Die Trauer um Tina Turner (✝83) reißt nicht ab. Am Mittwoch hatten diese News über die weltweit bekannte Musikerin für einen großen Schock gesorgt: Die Sängerin ist mit 83 Jahren verstorben, die genaue Ursache ist bisher unbekannt. Laut einem offiziellen Statement ihres Managements litt die "The Best"-Interpretin jedoch an einer Krankheit. Nun gibt es weitere Infos zu Tinas Tod – oder viel mehr zu ihrer letzten Ruhe.

Wie The Mirror berichtet, äußerten sich die Pressevertreter der Verstorbenen bereits kurz nach ihrem Ableben erneut. Dieses Mal ging es um die letzte Ruhestätte der Wahl-Schweizerin. "Es wird eine private Beerdigungszeremonie geben", heißt es in dem Statement. Eingeladen seien lediglich enge Freunde und Tinas Familie, erklärten die Sprecher weiter.

Zu Tina engsten Familienmitgliedern zählt aktuell noch ihr Ehemann Erwin Bach – mit dem Musikproduzenten war die Entertainerin seit 2013 verheiratet. Ihre leiblichen Kinder sind hingegen selbst bereits verstorben: Ihr ältester Sohn Raymond Craig hatte 2018 Suizid begangen, ihr jüngerer Sohn Ronnie Turner (✝62) erlag erst im Dezember 2022 den Folgen seiner Krebserkrankung.

