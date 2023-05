Fans machen sich über Johnny Depps "verfaulte Zähne" lustig!

Mit so fiesen Kommentaren hat Johnny Depp (59) wohl nicht gerechnet! Der Hollywoodstar zog sich nach dem heftigen Gerichtsprozess mit seiner Ex Amber Heard (37) im vergangenen Jahr etwas aus der Öffentlichkeit zurück. Nun eröffnet sein neuster Streifen "Jeanne du Barry" die Filmfestspiele in Cannes und auch der Schauspieler ist wieder auf dem roten Teppich zu sehen. Im Fokus der Schlagzeilen ist jetzt aber nicht Johnnys neuster Leinwand-Hit – sondern seine Zähne!

Nach dem Red-Carpet-Auftritt des 59-Jährigen am Mittwoch fällt einigen Usern auf Twitter und Co. auf, dass sein Gebiss verfärbt ist. Die Fans halten sich mit ihren gemeinen Kommentaren kaum zurück. "Johnny Depps Zähne sind buchstäblich verfault" und "[Er] sieht aus, als hätte jemand seine Zähne genommen und schwarz angemalt", merken zwei Personen an. Ein weiterer kommentiert fies: "Das Bild von Johnny Depps Zähnen in meiner Timeline zu sehen, hat mir gerade die Laune verdorben."

Johnny scheint der kleine Shitstorm aber nicht zu interessieren – er genießt die Zeit bei den französischen Festspielen offenbar sehr. Bei der Premiere seines Films posierte er total happy neben seinen Co-Stars und grinste in die Kameras. Der Fluch der Karibik-Star bekam sogar Standing Ovations und wischte sich daraufhin ganz emotional einige Tränchen weg.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Johhny Depp und Maïwenn, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Johnny Depp bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de