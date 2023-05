"Junges altes Ich": Gwen Stefani teilt süßes Throwback-Foto

Will sie etwas beweisen? Gwen Stefani (53) machte in den vergangenen Jahren bei ihren Fans damit auf sich aufmerksam, dass sie sich angeblich zu oft Botox ins Gesicht spritzen lässt. Auf mehreren Social-Media-Schnappschüssen der Sängerin ist kein noch so kleines Fältchen der "Hollaback Girl"-Interpretin zu sehen und laut der Meinung vieler wirkt sie optisch "zu perfekt" und zu verändert. Dass in ihr die gleiche Person schlummert wie vor vielen Jahren, möchte die Musikerin jetzt wohl zeigen: Gwen teilt ein süßes Throwback-Foto!

Via Instagram will die 53-Jährige ihren Bewunderern offenbar eine Freude machen. Sie postet einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss aus früheren Zeiten, auf welchem sie unschuldig in die Kamera schaut. Sie trägt auf dem Bild zwei Zöpfe und nur wenig Make-up. Den Social-Media-Beitrag untermalt die Blondine mit den Worten: "Mein junges altes Ich". Damit scheint die "Rich Girl"-Interpretin darauf anzuspielen, dass sie sich optisch gar nicht so sehr verändert hat, wie es ihr oft nachgesagt wird.

Viele Fans der Musik-Ikone feiern den Schnappschuss. So schreibt ein User: "Sie war schon immer eine wahre Königin" und ein weiterer meint: "Sie ist einfach so unglaublich hübsch!" Das Bild stammt vermutlich aus der Zeit, als Gwen mit ihrer Band No Doubt auf der Bühne stand. Deshalb fragt sich ein Bewunderer der Sängerin: "Ist das etwa ein Zeichen dafür, dass No Doubt ein Comeback feiert?"

Getty Images Gwen Stefani während der CMT Music Awards 2023

Getty Images Gwen Stefani während der Super-Bowl-Halbzeit-Show im Jahr 2003

Getty Images No Doubt im Jahr 2001

