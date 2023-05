Wer ist der neue "Bares für Rares"-Händler Benjamin Leo Leo?

Bares für Rares hat einen Neuzugang! Die Trödelshow wird seit 2013 von Horst Lichter (61) moderiert. Er begleitet die Kandidaten bei der Expertise, ehe sie in den Händlerraum gehen, um ihre privaten Besitztümer zu versteigern. Fabian Kahl (31), Julian Schmitz-Avila (36), Walter Lehnertz (56) oder Susanne Steiger (40) gehören inzwischen zu den alteingesessenen Käufern der Show. Es kommen hin und wieder neue Leute dazu – wie zum Beispiel Sarah Schreiber Mitte des vergangenen Jahres. Ab sofort ist auch Benjamin Leo Leo dabei. Doch wer ist er eigentlich?

In einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung stellt sich der 50-Jährige vor und verrät, dass Leo sowohl sein zweiter Vorname als auch sein Nachname ist. "Meine Hobbys sind auf den Flohmarkt gehen, auf den Flohmarkt gehen und manchmal gehe ich auch danach noch auf einen zweiten Flohmarkt, aber ich gehe auch gerne Essen und ich wandere auch ganz gerne – über Flohmärkte", fügte er hinzu. Seiner Webseite ist zudem zu entnehmen, dass er in Berlin geboren wurde, aber mittlerweile in Köln lebt. Dort hat er 2017 einen Vintage-Möbelladen eröffnet.

Bei den Zuschauern scheint Benjamin Leo Leo gut anzukommen. "Schick, neues sympathisches Gesicht im Team", kommentierte zum Beispiel ein User. Ein anderer schrieb: "Hallo Leo, ich bin neugierig auf dich. Auf den Flohmarkt gehen, ist immer gut und essen muss man ja auch."

ZDF / Frank W. Hempel "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

Instagram / leoleovintage Benjamin Leo Leo im August 2022

Instagram / leoleovintage Benjamin Leo Leo im März 2019

