Bruce Willis' Pflege: So geht Ehefrau Emma mit dem Stress um

Emma Heming (44) versucht, das Gute in den schweren Zeiten zu sehen. Mitte Februar hatte die Familie von Bruce Willis (68) bekannt gegeben, dass der Schauspieler nach seiner Aphasie-Diagnose auch an Demenz erkrankt ist. Seither kümmert sich seine Ehefrau Emma um ihn. Doch die Pflege ihres Liebsten und die mit der Erkrankung verbundenen Veränderungen in ihrem Leben machen dem Model zu schaffen. Emma verrät jetzt, wie sie mit dem Stress umgeht.

In einem Livestream auf Instagram holt sich die 44-Jährige Tipps von einer Demenzberaterin. Die zweifache Mutter gibt während des Gesprächs offen zu, dass die Pflege ihres Mannes für sie eine "schwere Last" sei, dennoch versuche sie, das Beste aus ihrer Situation zu machen. "Ich halte durch und tue das Beste, was ich kann. Und ich verwandle meinen Schmerz in etwas Gutes", betont die Zweifachmama.

Doch die Unternehmerin verrät auch, dass sie sich schwer damit tue, Hilfe anzunehmen. Inzwischen habe sie aber eingesehen, dass ihr Umfeld ihr "tatsächlich helfen will". Dennoch wisse Emma nicht, welche Aufgaben sie an ihre Bekannten abgeben könne. Laut der Demenzberaterin solle sie daher damit beginnen, kleine Tätigkeiten wie die Begleitung zu Arztterminen abzugeben, um sich eine Auszeit gönnen zu können.

