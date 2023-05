Chethrin Schulze präsentiert stolz ihren Mini-Babybauch!

Chethrin Schulze (31) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein! Im September 2022 deutete die einstige Love Island-Kandidatin an, dass sie glücklich vergeben ist. Um wen es sich an der Seite der Beauty handelt, gab die Influencerin allerdings bisher nicht bekannt und hält ihren Liebsten aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun überraschte die Beauty mit der Neuigkeit, dass sie schwanger ist! Ihren kleinen Babybauch präsentierte Chethrin jetzt im Netz.

Auf Instagram teilte die werdende Mama ein Bild aus ihrem St.-Tropez-Urlaub, auf dem bereits eine Rundung an ihrer Körpermitte wahrzunehmen ist. In einem engen, schwarzen Einteiler posiert die Beauty in einer mit Pflanzen ausgeschmückten Gasse. Dabei fasst sie sich überglücklich an den Bauch, während sie in die Kamera lächelt. "14. Schwangerschaftswoche. Na ja, fast 15. Schwangerschaftswoche", schrieb die Influencerin dazu. "Das ist leider nur mein Bauch, wenn ich für kleine Mädchen muss", gab sie zu und erklärte in ihrer Story, dass ihr momentan sonst kaum anzusehen sei, dass sie ein Baby erwartet.

Allgemein verlaufe alles recht gut für Chethrin, denn sie habe kaum Schwangerschaftssymptome. "Nur die Müdigkeit. Sonst ist es eher so, dass ich nicht merken würde, dass ich schwanger bin, wenn ich es nicht wüsste", hatte die 31-Jährige in ihrer Story erklärt und hinzugefügt, dass sie durch die Hormone etwas zickig sei.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2023

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de