In dieser Schwangerschaftswoche ist Chethrin Schulze schon

Wie weit ist Chethrin Schulze (31) schon? Die Reality-TV-Bekanntheit deutete im September letzten Jahres an, wieder vergeben zu sein. Ihren Freund hält sie aus der Öffentlichkeit heraus, doch betont immer wieder, dass sie ein Herz und eine Seele seien. Nun verkündete die Love Island-Kandidatin, dass sie zum ersten Mal ein Kind mit ihm erwartet. Und in dieser Schwangerschaftswoche ist Chethrin schon!

In ihrer Instagram-Story widmete sich die 31-Jährige den Fragen ihrer Fans. Ein Follower wollte von Chethrin wissen, wie weit ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. In der 14. Woche befindet sich die Influencerin derzeit, wie sie stolz berichtete. Sie ist also mitten im vierten Monat und damit schon im zweiten Trimester.

Doch hat Chethrin auch Schwangerschaftssymptome? "Nur die Müdigkeit knappe 3,5 Monate. Sonst ist es eher so, dass ich nicht merken würde, dass ich schwanger bin, wenn ich es nicht wüsste", erklärte die Kampf der Realitystars-Kandidatin. Außerdem sei sie ziemlich zickig! Ansonsten sei das Baby aber jetzt schon sehr lieb zu ihr.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im November 2022

RTLZWEI Chethrin Schulze, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2022

