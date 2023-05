Doppelt hält besser: König Charles wird noch einmal gekrönt!

Das royale Ereignis des Jahres wird noch einmal stattfinden! Am 6. Mai wurde König Charles (74) zum Staatsoberhaupt Großbritanniens gekrönt. Zunächst fand der feierliche Gottesdienst in der Westminster Abbey statt, anschließend ging es für den König und seine Königin Camilla (75) in einer goldenen Kutsche zum Buckingham Palace, wo sie vom Volk begeistert bejubelt wurden. Auch Schottland will seinem Monarchen die Ehre erweisen und plant eine zweite Krönung!

Das Hello Magazin berichtet, dass Charles und Camilla in der ersten Woche im Juli in die schottische Hauptstadt reisen werden. Am Fünften des Monats soll es in der St. Giles Kathedrale in Edinburgh zu einer Zeremonie kommen, die den neuen Monarchen des Vereinigten Königreichs zelebriert. Bei dem Dankgottesdienst werden dem 74-Jährigen die schottischen Kronjuwelen übergeben – ebenfalls werden die schottische Krone und das landeseigene Staatsschwert verwendet.

Neben seiner Frau erhofft sich Charles großen Beistand von seinem Sohn Prinz William (40). Ihn wolle er auf seine zukünftige Rolle vorbereiten, wie Royal-Experte Duncan Larcombe meint. "Das wird eine Priorität sein, ebenso wie der Versuch, William als seinen Erben zu leiten und ihn an die Aufgabe, die er geerbt hat, heranzuführen", schilderte er gegenüber Fox News Digital.

Instagram / theroyalfamily Offizielles Krönungsporträt von König Charles III. und Königin Camilla im Mai 2023

Getty Images König Charles vor der Westminster Abbey

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

