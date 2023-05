Fairer? Neue Regeln bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge!

Bei Let's Dance stehen Veränderungen an! Vergangene Woche fand die aktuelle Staffel der beliebten Show ein Ende. Anna Ermakova (23) konnte sich an der Seite von Valentin Lusin (36) den Sieg im großen Finale sichern – die Fans waren begeistert von der Leistung der Tochter von Boris Becker (55). Am kommenden Freitag findet nun die Profi-Challenge statt. Und diese hat einige neue Regeln in petto!

Wie RTL jetzt verkündet, gibt es einige Neuerungen auf dem Kölner Tanzparkett – vor allem in Bezug auf den Sieger. Denn während die Gewinner in den vergangenen Jahren noch die Möglichkeit hatten, in der kommenden Staffel ihren Promipartner wählen zu können, sieht die Prämie nun anders aus. "Das Gewinnerpaar des Abends erhält die Möglichkeit, den Opening-Tanz der 'Let's Dance'-Kennenlernshow 2024 zu choreografieren", heißt es. Außerdem bekommen die zwei Profis einen Bonuspunkt, den sie bis zur vierten Show einlösen können.

Bei diesen Änderungen bleibt es nicht: Auch der Verlauf des Abends wird neu gestaltet. Nach den ersten Tänzen der Duos soll es eine Zwischenentscheidung geben, nach der die drei besten Paare erneut gegeneinander antreten – und zwar alle zum gleichen Song. Die Fans zeigen sich zufrieden mit diesen Veränderungen: "Im Gegensatz zum Aussuchen der Promis finde ich diese Neuerungen irgendwie gerechter! Also eine super Wahl!", schreibt ein User auf Instagram.

Anna Ermakova und Valentin Lusin im "Let's Dance"-Finale 2023

Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der "Let's Dance"-Jury

"Let's Dance" 2022

