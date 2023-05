Großer Ausschnitt: Heidi Klum supersexy auf Red Carpet!

Vogel- oder nippelfrei? Heidi Klum (49) ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Looks. Nicht nur an Halloween schlüpft das Model in spektakuläre Outfits – auch auf den roten Teppichen in aller Welt präsentiert sie sich in aufsehenerregenden Kleidern. Ob im schrillen Kanarienvogel-Dress bei der Elton Johns (76) Aids Foundation oder das mit Federn besetzte Minikleid mit Cutouts, welches sie bei den Golden Globes 2023 getragen hatte – die Blondine fällt gerne auf! Nun posierte Heidi in einem knallgelben Kleid mit Flügeln und Underboob!

Die Germany's next Topmodel-Jurorin betrat bei der Premiere von "La Passion de Dodin Bouffant" bei den Filmfestspielen in Cannes den roten Teppich und breitete ihre Flügel aus: Die 49-Jährige warf den Jersey-Stoff in die Luft und posierte so für die Fotografen. Der gelbe Traum ist in der Mitte sehr weit ausgeschnitten, sodass Heidis Brüste fast frei liegen. Auch der Beinschlitz ist sehr hoch und lässt außerordentlich tief blicken. An den Schultern ist die Robe mit Perlen bestickt und wirkt daher auch sehr edel, wenn der TV-Star seine Arme nicht ausbreitet.

Im kommenden Monat wird die Modelmama 50 Jahre alt. Ihr zu Ehren wird ProSieben am 1. Juni einen kompletten Heidi-Tag einlegen. In der Sondersendung wird es einen Rückblick auf das Leben des Superstars inklusive Interviews, Fotos und Bewegtmaterial geben.

Getty Images Heidi Klum bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Heidi Klum auf dem roten Teppich in Cannes 2023

Getty Images Heidi Klum, Model

