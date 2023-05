Krebskranke Anna Cardwell feiert Schulabschluss ihres Kindes

Anna Cardwell hat Grund zur Freude. Mit ihren drei jüngeren Schwestern und ihrer Mutter June Shannon (43) war die Reality-Bekanntheit von 2012 bis 2014 in der Show "Here Comes Honey Boo Boo" zu sehen. Im Januar dieses Jahres traf die 28-Jährige allerdings ein Schicksalsschlag – bei ihr wurde Krebs diagnostiziert. Trotzdem gibt es auch wirklich schöne Dinge in Annas Leben.

Sie teilte auf Facebook einige Bilder, die auch TMZ vorliegen. Darauf ist die TV-Bekanntheit mit ihren zwei Kindern und ihrem Partner zu sehen. Offenbar hatte ihre Tochter die Grundschule abgeschlossen. Anna schrieb zu den Fotos: "Ich bin eine stolze Mama und kann es nicht fassen, dass ich eine Mittelschülerin und eine Zweitklässlerin habe. Ich bin so stolz auf meine Mädchen und alles, was sie erreicht haben."

Zuletzt hatte ihre Mutter June sich allerdings nicht gerade zuversichtlich gegenüber Page Six geäußert. "Ich bin ganz ehrlich, wenn es um Menschen mit dieser Krankheit geht: Wir wissen nicht, wie hoch die Lebenserwartung ist." Annas Krebs sei sehr selten und nur einer von einer Million Menschen hätte diese Krankheit. "Es gibt nur wenige Ärzte, die das behandeln", hatte die 43-Jährige hinzugefügt.

