So war die Arbeit mit George Clooney für Simone Ashley!

Ist er ihr neuer Kumpel? Im vergangenen Jahr wurde die zweite Staffel von Bridgerton auf Netflix veröffentlicht – mit Simone Ashley in der Hauptrolle. Seitdem läuft es für die Schauspielerin so richtig rund. Vor wenigen Tagen trat die 28-Jährige zusammen mit Hollywoodstar George Clooney (62) und Model Julia Garner (29) in einem witzigen Werbespot für Nespresso auf. Nun verrät Simone, wie die Zusammenarbeit mit George war!

Nach ihrem gemeinsamen Auftritt in der neuen Nespresso-Kampagne offenbart der "Bridgerton"-Star jetzt gegenüber People beim Filmfestival in Cannes, was ihm an den Dreharbeiten mit dem 62-Jährigen am besten gefiel: "George ist einfach so wunderbar. Jeder in seiner Umgebung fühlt sich entspannt und wohl. Und er ist gut darin, sich über sich selbst lustig zu machen."

Am Set habe George eine leichte und einladende Energie. "Er bringt die Leute zum Lachen und zum Lächeln", fügt das Model hinzu. Zudem sei der Schauspieler sehr enthusiastisch, wenn es darum geht, die nächste Generation von Schauspielern zu unterstützen. "Wenn wir Fragen hatten, war er immer bereit, sie zu beantworten und uns Ratschläge zu geben. George ist also ein sehr cooler Typ", schwärmt die Beauty im Gespräch.

Getty Images Simone Ashley als Model für die Nespresso-Kampagne 2023

Getty Images George Clooney, Hollywoodstar

Getty Images Simone Ashley als Model für die Nespresso-Kampagne 2023

