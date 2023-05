Tochter (15) ist verliebt: Peter Andre zeigt sich gestresst!

Peter Andre (50) fällt es offenbar schwer, sein kleines Mädchen loszulassen! Gemeinsam mit Katie Price (45) hat der Sänger Töchterchen Princess Tiaamii (15) – und auf die scheint der Entertainer besonders gut aufzupassen. Immerhin zeigte er erst vor wenigen Wochen klare Grenzen auf und beschloss, dass die Teenagerin noch nicht professionell modeln darf. Und das, obwohl Princess bereits ihren ersten Vertrag mit einer Fashion-Marke an Land gezogen hatte. Jetzt ist seine Tochter erstmals verliebt, weshalb Peter eine ziemlich schwere Zeit durchmacht.

In einem Interview mit The Sun verrät Peter nun, dass seine Tochter ihren ersten Freund mit nach Hause gebracht hat. Allzu begeistert scheint der 50-Jährige über die junge Liebe seiner Kleinen allerdings nicht zu sein. "Das mit dem ersten Freund ist so ein Thema... Meine Tochter ist gerade genau an dem Punkt und ich könnte durchdrehen. Dieser Part ist einfach nicht lustig", scherzt der eifersüchtige Papa.

Auch wenn sich Peter im Interview mit GB News kürzlich selbst als strengen Vater bezeichnete, geht er so manche Sachen inzwischen allerdings entspannter an. "Ich bin in manchen Dingen auch ein bisschen nachlässiger geworden", verriet er und fügte hinzu, dass er sich vor allem an den knappen Outfits seiner Tochter stören würde. "Aber ich denke mir dann auch: 'Weißt du was, jedes Mädchen in diesem Alter macht das'", räumte er weiter ein.

Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre und seine Tochter Princess im Februar 2023

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Peter Andre, Princess Tiaamii, Junior Savva und Emily MacDonagh, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Princess im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de