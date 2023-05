Trauer um Tina Turner: Fans legen vor Anwesen Blumen nieder

Ein schlimmer Tag für die Musikwelt. Am vergangenen Mittwoch gingen traurige Nachrichten um die Welt: Tina Turner ist tot. Die Sängerin ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Erst im Januar 2022 war sie mit ihrem Mann Erwin Bach in ein riesiges Luxus-Anwesen am Züricher See in der Schweiz gezogen. Dort nehmen nun Tinas Fans von ihr Abschied – und gedenken ihrer mit Blumengestecken und Erinnerungsstücken.

Am Tor zu dem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück versammelten sich, wohl kurz nachdem die Neuigkeiten von Tinas Tod publik geworden waren, einige Menschen. Sie platzierten aufwendige Blumengestecke, Fotos oder auch Kerzen vor dem Haus der Verstorbenen. Ein Fan legte sogar eine Karte mit der Aufschrift eines ihrer bekanntesten Songs "You're Simply The Best" nieder. Auch Abschiedsbriefe und Trauerkarten wurden abgelegt.

Nicht nur Tinas Familie und ihre Fans trauern um die Gesangslegende – auch zahlreiche Musik-Kollegen und Hollywoodstars. Unter anderem Angela Bassett (64), die 1993 in die Rolle der Grammy-Gewinnerin in ihrem Film geschlüpft war, fand emotionale Worte: "Durch ihren Mut, ihre Geschichte zu erzählen [...] und ihre Entschlossenheit, sich und anderen, die wie sie aussehen, einen Platz in der Rock'n'Roll-Szene zu verschaffen, hat Tina Turner anderen, die in Angst lebten, gezeigt, wie eine schöne Zukunft voller Liebe, Mitgefühl und Freiheit aussehen sollte."

Anzeige

Getty Images Fans vor Tina Turners Haus in der Schweiz

Anzeige

Getty Images Blumengestecke vor Tina Turners Haus in der Schweiz

Anzeige

Getty Images Angela Bassett bei den Oscars 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de