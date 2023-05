Brandstiftung: Anna und Gerald Heisers Farm wurde angezündet

Anna Heiser (32) steht unter Schock! Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin lebt mit ihrem Mann Gerald und ihren beiden gemeinsamen Kindern auf einer Farm in Namibia. Auf Social Media berichtet sie regelmäßig von ihrem Alltag und teilt dabei auch offen ihre Sorgen und Gedanken. Nun hatte es offenbar jemand auf sie abgesehen: Auf Anna und Geralds Farm wurde Feuer gelegt!

In ihrer Instagram-Story erklärte die gebürtige Polin: "Uns bleibt irgendwie nichts erspart, denn gestern Abend hat noch unsere Farm gebrannt." Da sie in Namibia ein sehr trockenes Jahr haben, gebe es nicht viel Gras, sodass sich das Feuer nicht verbreiten und schnell gelöscht werden konnte. "Das Problem ist aber, es hat sich herausgestellt, dass das Brandstiftung ist oder war. Ein Typ läuft durch die Farm durch und hat gestern drei Farmen angesteckt, inklusive unserer", fuhr Anna fort. Die Hintergründe sind unklar. Der Täter sei auf der Flucht.

Die Influencerin fühlte sich in dieser Situation ziemlich hilflos. "Dadurch, dass die Polizei hier leider nutzlos ist, bin ich als Frau mit kleinen Kindern so weit weg von der Stadt ausgeliefert." Sie sei zu dem Zeitpunkt allein gewesen – Gerald hatte sie darum gebeten, das Haus abzuschließen, weil man nie wissen könne, was der Täter noch vorhabe. "Ich glaube, ich muss doch lernen, zu schießen. [...] Ich hoffe natürlich, nie in eine Situation zu kommen, dass ich ein Gewehr gebrauchen müsste", fasste sie zusammen.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Sohn Leon in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Mai 2023

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihren beiden Kindern im April 2023

